Napoli: dispositivo di traffico per lavori in piazza del Carmine

- Per consentire lo svolgimento dei lavori relativi al "Grande Progetto Centro Storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO - Lavori di riqualificazione degli spazi urbani - lotto 3", è stato istituito fino al 30 maggio un particolare dispositivo di traffico temporaneo nel tratto compreso tra vico del Mercato e piazza del Carmine – lato "Palazzo Ottieri". In particolare: c’è il divieto di circolazione eccetto che per una fascia di larghezza pari a minimo 4.50 metri, delimitata da strisce di margine di carreggiata continue; il divieto di fermata su ambo i lati della predetta fascia di carreggiata; il limite di velocità di 30 km/h; la sospensione dell'itinerario ciclopedonale, istituito con Ordinanza Sindacale n.1233 del 23/11/2012; e’ confermato il senso unico di circolazione in direzione piazza del Carmine.(Ren)