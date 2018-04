Universita’: rinnovato vertice senato accademico alla Parthenope

- Entra nel senato accademico dell'Università Parthenope di Napoli Ciro Vinaccia eletto nelle elezioni suppletive del 10 e 11 aprile scorso, con la lista "Parthenope Unita" coordinata dall'attuale senatore accademico Manuel Melandri, con oltre 700 voti. Il risultato costituisce la migliore performance elettorale in assoluto: i record di preferenze era stato conseguito lo scorso anno da Carlo Palmieri (lista UDU). Ciro Vinaccia subentra a Pasquale Ziello decaduto perché laureatosi. "Da studenti, ancorché impegnati nel senato accademico – ha affermato Vinaccia, classe '94, originario di Casalnuovo di Napoli e studente di economia e commercio, esprimendo la propria soddisfazione per il risultato conseguito dalla sua lista – accoglieremo tutte le istanze degli studenti e soprattutto guarderemo anche alle minoranze che in campagna elettorale hanno fatto dei nostri risultati ottenuti in questi anni il loro punto di forza".(Ren)