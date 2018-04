Salerno: Cammarano (M5S), scuole devastate e Canfora si preoccupa del nostro bando

- "Lo stato di salute degli istituti scolastici della provincia di Salerno è tra i peggiori del paese. L'80% delle scuole è compromesso da seri problemi strutturali, il 59% necessita di interventi di manutenzione urgente. Inascoltati, fino ad oggi, gli appelli dei dirigenti scolastici. Il rischio è di dover assistere, uno di questi giorni, a commenti retorici alla luce di una tragedia annunciata. Ma le preoccupazioni del presidente della Provincia, Giuseppe Canfora, sono concentrate sul bando attraverso il quale i sette consiglieri regionali donano 255mila euro dal taglio dei propri stipendi a progetti che riguardano anche la messa in sicurezza degli istituti scolastici. Piuttosto che applaudire a un progetto di questo tipo, con esponenti di una forza politica che coniugano il loro impegno istituzionale a iniziative finanziate con risorse personali per interventi nell'interesse della collettività, Canfora parla di una non meglio precisata disequità di trattamento". (segue) (Ren)