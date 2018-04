Camorra: sgominata costola del clan Massaro, cinque arresti nel casertano

- Nel corso della mattina di oggi, i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, nel casertani, con l’ausilio di militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Benevento, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa in data 5 Aprile dal gip presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di cinque soggetti, indagati per associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata. "I cinque rappresentano oggi il potere camorristico sul territorio dell’agro maddalonese-sanfeliciano", hanno spiegato i carabinieri, informando che l'inchiesta ha avuto anche altri cinque indagati, che, a vario titolo, hanno compartecipato con i cinque alla realizzazione delle attività illecite al centro dell'inchiesta. Gli arrestati sono Vincenzo Carfora, classe 1969, residente a Forchia (Bn), Vincenzo Iannucci Barbato, classe 1976, residente a Castelvenere (Bn), Michele Lettieri, classe 1964, residente a Pignataro Maggiore (Ce), Enzo Ruotolo, classe 1975, residente a San Felice a Cancello (Ce), e Giovannina Sgambato, classe 1950, residente a San Felice a Cancello (Ce). (segue) (Ren)