Napoli: giovedì il V forum "Lavoro, occupazione, imprese e libere professioni"

- Giovedì 19 aprile, alle ore 15.00, nella sala conferenze del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, si terrà la V edizione del Forum “Lavoro, occupazione, imprese e libere professioni”, organizzato dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Napoli, presieduto da Edmondo Duraccio, in collaborazione con l’Unione provinciale di Napoli dell’Associazione nazionale Consulenti del lavoro, guidata da Pasquale Assisi. Nel corso del workshop verrà certificato lo stato di salute in cui si trova il mondo del lavoro indicando eventuali rimedi. "Nella seconda sessione dell’incontro verrà analizzata la certezza del diritto - ha sottolineato Assisi - ma anche il costo del lavoro in relazione alla scelta del contratto collettivo da applicare in quanto v’è incertezza circa i criteri per l’identificazione della maggiore rappresentatività degli stipulanti". I relatori delle due tavole rotonde e di un’intervista, coordinate dal giornalista Ignazio Marino, saranno l'assessore regionale campano al Lavoro Sonia Palmeri. Maurizio del Conte dell'Agenzia nazionale politiche attive, Mario Moioli di Fonarcom e Francesco Duraccio della Fondazione Lavoro consulenti del lavoro, Paolo Pennesi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il segretario regionale della Campania della Uil Giovanni Sgambati, Andrea Cafà della Confederazione italiana federazioni autonome e Francesco Capaccio, segretario dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Napoli. Protagonista dell’intervista, invece, sarà Alessandro Visparelli, presidente del consiglio d’amministrazione dell’Enpacl, l’Ente di previdenza dei consulenti del lavoro, che illustrerà il welfare previdenziale che l’ente sta mettendo a disposizione degli iscritti che costituiscono il vero patrimonio per la sostenibilità del sistema previdenziale dei consulenti del lavoro. (segue) (Ren)