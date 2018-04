Napoli: Borrelli (Verdi) ribadisce richiesta sospensione del vitalizio all'ex consigliere regionale Giovanni Pianese

- "Ho ribadito alla presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, la richiesta di sospendere immediatamente il vitalizio di cui gode l'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Giugliano, Giovanni Pianese, destinatario di un decreto di sequestro patrimoniale su richiesta della direzione distrettuale antimafia". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "viste le gravissime accuse di cui è destinatario Pianese, sembra davvero fuori luogo che il Consiglio regionale gli continui a pagare il vitalizio e, quindi, è giusto che venga sospeso, così come avevo chiesto già quando era stato accusato di aver intascato una tangente". "Purtroppo contro i vitalizi in Consiglio regionale sono riuscito a vincere la mia battaglia solo in parte perché ci sono diritti acquisiti che non possono essere toccati", ha ricordato Borrelli, per il quale "in casi simili però è giusto verificare se ci sono le condizioni per la sospensione o la revoca del vitalizio e ringrazio la presidente D'Amelio che ha accolto la mia richiesta e sta valutando, con gli uffici del Consiglio, la possibilità di avviare le procedure per la sospensione". (Ren)