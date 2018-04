Campania: questa mattina in consiglio regionale il convegno internazionale sugli open data

- "Il progetto europeo Horizon 2020 che si conclude oggi è stato di grande interesse. Per due ragioni: esso punta sull'innovazione e sull'apertura al cittadino, con l'obiettivo di coinvolgere le persone per realizzare e costruire una democrazia digitale, utilizzando lo strumento degli open data per garantire trasparenza, semplificazione e partecipazione". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, intervenendo, stamani, al convegno internazionale sugli Open data per la trasparenza e la partecipazione, che si è tenuto nell'Aula consiliare. Al convegno, organizzato dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno in collaborazione con la presidenza del Consiglio regionale della Campania, e che rappresenta l'evento conclusivo del progetto europeo "Horizon 2020 Route-To-Pa", ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Internazionalizzazione, Sturt-up e innovazione, Valeria Fascione, del vice presidente vicario del Consiglio regionale, Tommaso Casillo, del consigliere Questore alle finanze, Antonio Marciano, del pesidente della Commissione speciale Trasparenza, Valeria Ciarambino, del presidente della Commissione Sburocratizzazione, Maria Grazia Di Scala, del presidente della Commissione speciale Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi, del direttore del Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno, Alfredo De Santis, del docente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Salerno, Vittorio Scarano, del direttore tecnico dei Sistemi informativi del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Ferretti, del direttore generale per la internazionalizzazione di Agid, Daniela Intravaia, del dirigente tecnologo Ict di Istat, Natale Renato Fazio, e dei rappresentanti di tutti i partner europei del progetto. (segue) (Ren)