Campania: questa mattina in consiglio regionale il convegno internazionale sugli open data (2)

- "E' un progetto che ha anche un suo richiamo all'attualità, perché assegna un valore aggiunto al dato che viene rilevato, rielaborato e pubblicato in una rete sempre più insidiata dalle fake news, false notizie che, per il Rapporto Finale presentato il 12 marzo scorso proprio dalla Commissione Europea per combattere questo fenomeno, sono pura 'disinformazione', campagne di menzogne ad hoc per inquinare il libero dibattito delle nostre democrazie alle quali occorre rispondere in maniera adeguata", ha aggiunto D'Amelio, che ha sottolineato: "Credo che tutto ciò riguardi anche il tema degli open data, di cui discuteremo oggi, in particolare quando si tratta di valutare l'impatto sui cittadini delle piattaforme per la trasparenza". "Il Consiglio regionale della Campania è stato tra i primi in Italia a legiferare in materia con la legge14/2013 riguardante le Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale. In questi tre anni – ha evidenziato D'Amelio - abbiamo raggiunto risultati significativi sia sul versante dell'innovazione che su quello degli Open data. Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza perché ancora molto dovremo lavorare per muoverci nella direzione di aprire l'Istituzione ai cittadini". (segue) (Ren)