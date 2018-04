Campania: questa mattina in consiglio regionale il convegno internazionale sugli open data (3)

- L' assessore Fascione ha sottolineato l'importanza del progetto "nato tre anni fa e che vede una forte condivisione tra Giunta e Consiglio nel perseguimento degli obiettivi fondamentali della trasparenza e della partecipazione, che sono sfide importanti a beneficio dei cittadini, delle imprese, della società intera. Come Regione Campania abbiamo attuato un forte investimento di risorse per ricerca ed innovazione e per agenda digitale, che racchiude in sé gli obiettivi strategici fondamentali. Occorre puntare ulteriormente sull''apertura al mondo e alle esigenze dei cittadini e sulle competenze digitali, dalle quali il 45 per cento è lontana, e particolarmente nelle politiche di settore e, specificamente, nella sanità, un settore strategico che assorbe il 90 per cento delle risorse e richiede un sempre maggiore investimento sugli open data". "Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti con il progetto europeo Horizon 2020 che ha dato vita ad una comunità internazionale impegnata sulla grande sfida degli open data e, quindi, della trasparenza e della partecipazione – ha detto Scarano - , siamo particolarmente orgogliosi del lavoro di coordinamento svolto dall'Università di Salerno, che costituisce un immenso patrimonio di competenze, e siamo certi che la nostra sinergia con il Consiglio Regionale della Campania e con la Regione Campania darà ulteriori frutti per gli open data dei quali beneficeranno i cittadini della Campania in termini di trasparenza". (segue) (Ren)