Salerno: i 10 anni di Festival della Filosofia in Magna Grecia nel Cilento

- Stefano Benni ieri ha cominciato a discutere di Cosmo e Caos, il tema dell’edizione del Festival della Filosofia in Magna Grecia che quest’anno celebra il decennale. Oggi il protagonista è Leonardo Caffo. Una manifestazione che quest’anno vede la presenza di 1500 studenti provenienti da licei di tutta Italia. “Una grande emozione essere riusciti ad arrivare a dieci anni di vita del Festival con trentamila ragazzi ospitati in 31 edizioni”, ha dichiarato Giuseppina Russo presidente del Festival che ha illustrato insieme alla vicepresidente Iriana Marini, al direttore del comitato scientifico Salvatore Ferrara, alla professoressa Annalisa Di Nuzzo responsabile dell’area didattica illustreranno le caratteristiche dell’iniziativa che, partita dagli scavi di Velia oggi si svolge in sei edizioni annuali tra il Cilento, Lecce, Matera, Siracusa e Atene rimettendo in collegamento la Magna Grecia con la sua madre patria e coinvolgendo migliaia di liceali che da ogni parte d’Italia praticano la filosofia nei luoghi dove è nata e si è evoluta nei secoli. (segue) (Ren)