Camorra: sgominata costola del clan Massaro, cinque arresti nel casertano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state altresì ricostruite diverse attività estorsive a danno di imprenditori e operatori commerciali, poste in essere dagli indagati avvalendosi della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e omertà derivante dalla partecipazione, per l’appunto, alla compagine camorristica in trattazione, promossa e diretta da Michele Lettieri, detto “o’napulitano”, e Giovannina Sgambato, detta “a sparatora”. "In concreto - hanno spiegato ai carabinieri -, grazie all’organica e stabile partecipazione al sodalizio degli altri indagati, hanno rivitalizzato l’egemonia e il controllo camorristico nella Valle di Suessola, oltre ad aver a tal fine intrattenuto legami con il clan Pagnozzi attivo nella confinante Valle Caudina, perfettamente in linea a quanto succedeva in passato sotto la reggenza Massaro, con particolare riferimento alla definizione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza". (Ren)