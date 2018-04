Napoli: venerdì Veronica Pivetta presenta lo spettacolo "Viktor und Viktoria" al Teatro Augusteo

- Al Teatro Augusteo di Napoli, venerdì 20 aprile alle ore 17, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo "Viktor und Viktoria". Alla presentazione prenderanno parte l'attrice Veronica Pivetti e la compagnia teatrale al completo. Lo spettacolo, diretto da Emanuele Gamba, con scene di Alessandro Chiti, costumi di Valter Azzini e musiche originali e arriangiamenti di Maurizio Abeni, sarà ospitato nel teatro napoletano da venerdì 20 fino a domenica 29 aprile. Veronica Pivetti sarà in scena con lo spettacolo "Viktor und Viktoria". Pivetti si cimenterà nel doppio ruolo di Viktor/Viktoria, nato sul grande schermo e per la prima volta sulle scene italiane nella sua versione originale. Sullo sfondo di una Berlino anni '30, l'attrice ci racconta una storia piena di qui pro quo, cambi di sesso, di persona e di intrecci sentimentali senza esclusione di colpi: il mondo dello spettacolo non è sempre scintillante. Quando la crisi colpisce, anche gli artisti devono aguzzare l'ingegno: Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, si finge Viktor e conquista le platee, ma il suo fascino androgino scatenerà presto curiosità e sospetti. In scena, con Pivetti, Giorgio Lupano, Yari Gugliucci, Pia Engleberth, Roberta Cartocci e Nicola Sorrenti. (Ren)