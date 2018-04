Napoli: pubblicato il bando per la riqualificazione dell'area Vergini-Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato il bando per la progettazione esecutiva rientrante nel "Progetto territoriale integrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli". Lo ha reso noto il comune di Napoli, informando che il Progetto posto a base di gara prevede la redazione di: un masterplan, quale piano strategico integrato per la riqualificazione dell'area Vergini- Sanità che interesserà vie, strade e alcuni immobili comunali, tra cui il complesso del Crocifisso e quello in via S.Agostino degli Scalzi; otto progetti esecutivi per la riqualificazione dei principali percorsi turistici che interesseranno piazza Cavour, via Vergini, via Fuori Porta San Gennaro, via Mario Pagano, via Stella, Cimitero delle Fontanelle, Piazza Sanità da via Vergini, Rampe San Gennaro dei Poveri, piazzetta San Vincenzo, salita Stella, via Cristallini, salita Capodimonte, salita Miradois, salita Moiriello, via Morisani; un progetto per il recupero del Complesso del Crocifisso di via S. Maria Antesaecula; un progetto di sistemazione ed adeguamento del Complesso di via S. Agostino degli Scalzi. La scadenza del bando è prevista per il 3 maggio 2018. (segue) (Ren)