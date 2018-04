Campania: Beneduce (Fi), subito tavolo regionale permanente su aggressioni personale sanitario

- Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del dipartimento Sanità di Forza Italia, ha inviato una nota al commissario per la sanità campana Vincenzo De Luca nella quale ha chiesto l'istituzione di un tavolo regionale permanente per coordinare azioni di prevenzione e tutela in tutto il territorio regionale contro le aggressioni del personale sanitario. "Medici e personale sanitario non possono essere bersaglio di una rabbia individuale o collettiva per nessun motivo - ha affermato la consigliera -; liste d'attesa, mancanza di personale, strutture sovraffollate sono solo alcune delle condizioni che rendono difficili ed in certi casi impossibili i percorsi di cura e che nel corso degli anni hanno finito con l'esasperare i cittadini utenti". "Dobbiamo però distinguere le responsabilità – ha continuato la consigliera – i camici bianchi nulla hanno a che vedere con tagli di spesa e commissariamenti anzi sono i primi a lavorare in condizioni anche di estremo disagio. Non possiamo lasciare soli i lavoratori, ha aggiunto la consigliera - gli episodi oramai quotidiani di aggressioni e violenze è un segnale che la sicurezza e l' incolumità degli operatori sanitari è ad alto rischio". "L'istituzione del tavolo regionale permanente è un segnale forte di difesa e vicinanza alle professioni sanitarie – ha concluso la Beneduce – in un momento in cui bisogna recuperare la fiducia dei cittadini garantendo il diritto alla salute". (Ren)