Napoli: Borrelli (Verdi), stamattina in ospedale a trovare ragazzo aggredito sul lungomare

- "Stamattina siamo andati a trovare Salvatore P. in ospedale al Pellegrini per portare la nostra solidarietà concreta a lui e a sua madre, ancora sconvolti per quel che è successo l'altra sera, anche perché, come ha riportato nella denuncia, i Carabinieri che erano sul lungomare non sarebbero intervenuti per aiutarli". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il consigliere della seconda municipalità di Napoli del Sole che Ride, Salvatore Iodice, amico della famiglia del ragazzo aggredito con altri amici mentre erano sui muretti del ponticciolo di Castel dell'Ovo. "Salvatore dovrà subire diversi interventi al setto nasale che va risistemato perché è stato rotto dall'aggressione ingiustificata e immotivata dei giorni scorsi", hanno aggiunto Borrelli e Iodice, sottolineando che "al di là dei danni al naso che le operazioni rimetteranno a posto, quel che resterà vivo nella mente del ragazzo è la follia violenta di quei minuti in cui, senza alcun motivo, lui e i suoi amici hanno dovuto subire". (segue) (Ren)