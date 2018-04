Napoli: lavori e dispositivo traffico eccezionale in via Argine

- Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di ripavimentazione stradale in via Agnano agli Astroni, via Sartania e via Montagna Spaccata, è stato istituito, a partire da lunedì 23 aprile a mercoledì 2 maggio, un particolare dispositivo di traffico. In via Sartania, nel tratto compreso tra via vecchia comunale Sartania e la rotatoria è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata; il senso unico di circolazione (con verso di percorrenza da Agnano verso via Montagna Spaccata), dalla rotatoria all'intersezione con via vecchia comunale Sartania. In vecchia comunale Sartania, il senso unico di circolazione (con verso di percorrenza da via Montagna Spaccata a verso Agnano), dall'intersezione con via Sartania e fino al civico 36.(Ren)