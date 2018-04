Salerno: nuovo pronto soccorso Roccadaspide, Sud protagonista denuncia ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani il presidente De Luca inaugurerà il nuovo pronto soccorso dell'Ospedale di Roccadaspide e ne siamo soddisfatti perché era necessario ed utile per un così ampio bacino di utenza". E' quanto affermano il sindaco di Roscigno (Salerno), Pino Palmieri, tra i fondatori del movimento politico Sud Protagonista, e Viola Cuomo, coordinatrice della provincia di Salerno. "Non possiamo, però, non evidenziare i ritardi accumulati dalla Giunta De Luca, considerato che il progetto e il finanziamento sono stati avviati dalla Giunta Caldoro, che raccolse la volontà degli operatori sanitari e della cittadinanza" – hanno sottolineato Palmieri e Cuomo.(Ren)