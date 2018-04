Ex Montefibre: A. Cesaro (Fi), dov'era centrosinistra quando De Luca dimenticava di inserirla nelle aree di crisi industriale complessa?

- "Oggi, a cinque mesi dall'individuazione del territorio acerrano della ex Montefibre come area di crisi industriale complessa, riconoscimento del Mise che peraltro non ha ancora avuto un seguito concreto da parte della Regione del governatore De Luca, qualcuno nel centrosinistra, devo dire poco tempestivamente, si sta finalmente ponendo il problema della riconversione e della situazione di pesantissima difficoltà in cui versano centinaia di famiglie senza più reddito". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della campania, Armando Cesaro, in una nota diffusa nella serata di ieri, ha commentato la notizia della convocazione di una riunione sulla vertenza ex Montefibre di Acerra. "Ci sarebbe da chiedersi - ha aggiunto Cesaro - dov'erano i colleghi consiglieri del centrosinistra quando, nella contrattazione romana delle aree di crisi industriale complessa della Campania quella acerrana non c'era". "E dov'erano - ha concluso - quando, con diverse denunce politiche e atti istituzionali, abbiamo lanciato l'allarme su questa grave dimenticanza e sulle gravi conseguenze delle imminenti scadenze degli ammortizzatori sociali degli ex lavoratori della Montefibre". (Ren)