Camorra: sgominata costola del clan Massaro, cinque arresti nel casertano (2)

- Il provvedimento restrittivo è scaturito dall’impianto accusatorio acquisito nel corso dell’attività investigativa avviata, sotto la direzione del sostituto procuratore Luigi Ladolfi, nel mese di settembre 2015 dai carabinieri del Nucleo Operativo di Maddaloni, espletata in particolare attraverso l’esecuzione di un monitoraggio intercettivo, sia telefonico che ambientale, integrato e implementato da aderenti servizi di osservazione dinamica, ma anche da verifiche, controlli, perquisizioni e ispezioni. Le risultanze investigative hanno consentito di individuare un’organizzazione camorristica attiva sul territorio casertano, nei comuni di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico in particolare, e in alcuni comuni della Valle Caudina, quale Forchia (Bn), Arpaia (Bn) e Paolisi (Bn), costola dello storico "clan Massaro", scompaginato a seguito di una serie di arresti e conseguente scelta collaborativa maturata dai suoi principali elementi verticistici. (segue) (Ren)