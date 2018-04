Napoli: Ronghi (Sud protagonista), mercoledì con le nostre associazioni al corteo contro alcool e droghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sud Protagonista, senza simboli politici e insieme con le Associazioni 'Nuove Socialità', "Donna e' e 'Note di Napoli', parteciperà, mercoledì prossimo da piazza Matteotti al corteo contro l'alcool e contro le droghe, promosso dall'associazione 'Donne per il sociale', e a tutela della salute dei nostri ragazzi e dell'intera città di Napoli". Lo ha annunciato il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, spiegando: "Napoli vede sempre più minorenni dediti alla criminalità e all'uso di alcool e droghe, un degrado etico e sociale che è il frutto di una città totalmente fuori controllo perchè guidata da un Sindaco demagogico e populista ed incapace di far fronte alle emergenze della città, a cominciare da quella della sicurezza, per questo è fondamentale dare vita ad una grande mobilitazione popolare per difendere i nostri giovani ma anche per sottolineare che i napoletani vogliono un'amministrazione all'altezza del compito". (segue) (Ren)