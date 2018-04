Napoli: Borrelli (Verdi), stamattina in ospedale a trovare ragazzo aggredito sul lungomare (2)

- "Quel ricordo, com'è accaduto per le vittime di altre aggressioni simili, purtroppo potrebbe accompagnarlo ancora per molto tempo, impedendogli di riprendere una vita normale come è successo a tante altre vittime come il giovane Arturo", hanno sottolineato Borrelli e Iodice, sottolineando che "il ragazzo ha un grandissimo talento per il disegno, motivo per cui collabora con Riciclarte Miniera, il laboratorio messo in piedi da Salvatore Iodice per dare un futuro ai ragazzi dei Quartieri Spagnoli". "Visto il suo talento, non potevamo non pensare di portarlo al Comicon, la mostra del fumetto che si terrà a Napoli nei prossimi giorni", hanno continuato Borrelli e Iodice, aggiungendo che "nel corso della diretta con La radiazza di Gianni Simioli sono arrivate diverse telefonate di genitori che hanno raccontato di aver acquistato spray urticante per i loro figli perché, vista la situazione fuori controllo, si sentono più tranquilli se i loro figli vanno in giro con questo mezzo di difesa personale". (Ren)