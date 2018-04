Campania: Ciaramella (Pd), avviato iter con Invitalia per reindustrializzazione aree di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo il lavoro instancabile della Regione Campania a favore dei lavoratori che avevano esaurito tutte le possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali, abbiamo finalmente ottenuto parte dei fondi ministeriali e avviato l’iter per la convenzione con Invitalia per la reindustrializzazione delle aree di crisi”. Cosi’ la consigliera regionale Pd Antonella Ciaramella. “Purtroppo non è abbastanza! E già all’indomani del decreto ministeriale abbiamo chiesto di fare chiarezza in particolare sulla questione dei lavoratori che avevano terminato gli ammortizzatori nel 2017. Dobbiamo continuare a presidiare ed evitare che ci sia disinformazione. C’è chi strumentalizza i lavoratori e chi li ha a cuore per reinserirli nel mondo del lavoro. Per fare questo bisogna avere rigore e rispetto. Per questo da sempre l’unico incontro fissato con le parti sociali è quello con le sigle confederali” ha aggiunto Ciaramella. L’incontro si terrà domani alle ore 10 tra Cgil, Cisl e Uil con gli assessori Palmeri e Lepore. “Rimangono da chiarire 2 punti sui quali intervenire, ovvero: Supporto al reddito di tutti i lavoratori per i quali la Regione aveva fatto richiesta, e quindi tutti i lavoratori anche dell’indotto legati ai siti riconosciuti; Tracciare le tappe del Piano di insediamento di nuove attività. Al primo posto rimane il lavoro: i lavoratori chiedono di tornare a lavorare e non assistenzialismo, ma ogni forma possibile di sostegno va garantita per accompagnare tutti fino a questo storico traguardo” ha concluso Ciaramella.(Ren)