Napoli: Palmieri (Trasparenza), progetto pannelli sui tetti delle scuole fermo

- "Dei 42 edifici scolastici interessati dal programma per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di copertura, da realizzare grazie ai fondi della vecchia programmazione comunitaria 2007/2013 per l'approvvigionamento autonomo dell'energia necessaria per l'illuminazione e il riscaldamento, appena undici risultano essere stati completati. Ho convocato una commissione sul tema per capire se questi undici impianti siano stati allacciati alla rete, ma anche per conoscere le ragioni che impediscono il completamento dell'intero intervento programmato". Lo scrive in una nota il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Napoli, Domenico Palmieri, che ha convocato la commissione per domani martedì 17 aprile, alle ore 10. "Da questa amministrazione, sostenuta anche dai Verdi, mi aspetto una maggiore sensibilità sui temi ambientali e in particolare sulle fonti di energia rinnovabile – aggiunge Palmieri – Mi auguro che la discussione di domani possa contribuire a fare il punto sulla situazione e far ripartire il progetto".(Ren)