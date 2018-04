Napoli: de Magistris, in rada un sottomarino nucleare Usa. Porto di Napoli è area denuclearizzata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato la scorsa settimana al contrammiraglio Arturo Faraone , comandante della Capitaneria di porto di Napoli, una nota relativa alla presenza in rada, nelle scorse settimane di un sottomarino nucleare statunitense. "Ho appreso – ha scritto il primo cittadino - che lo scorso 20 marzo il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner è approdato nella rada della nostra città. Ho letto anche l'ordinanza n.17/2018 che lei ha emesso per le necessarie e correlate disposizioni di sicurezza e di navigazione". "Desidero, a tal proposito, ribadire che il 23 settembre 2015 è stata approvata, su mia iniziativa, la delibera n. 609 con la quale è stata dichiarata area denuclearizzata il porto di Napoli", ha spiegato il sindaco, aggiungendo: "L'atto pone in evidenza la volontà di interdire l'attracco e la sosta di qualsiasi natante a propulsione nucleare o che contenga armamenti nucleari. Non solo, ma esprime e riafferma il ruolo di Napoli 'Città di pace', rispettosa dei diritti fondamentali di ciascuno, convinta del disarmo e della cooperazione internazionale". La nota del sindaco de Magistris si è conclusa con la richiesta all'ammiraglio Faraone "di considerare, per analoghe situazioni future che la determinazione e la volontà menzionate nella delibera 609 sono dirette al non gradimento che navi di tale caratteristiche sostino o transitino nelle acque della nostra città". (Ren)