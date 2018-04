Napoli: domani dibattito all'Istituto per gli Studi Filosofici con Marciano (Pd) e Giannola (Svimez)

- Domani martedì 17 aprile alle ore 18:30 presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, a Palazzo Serra di Cassano, il terzo appuntamento di "90 minuti con..." ciclo di seminari di approfondimento politico organizzati dal Consigliere Regionale del Partito Democratico della Campania Antonio Marciano. Con lui, a discutere delle scelte delle giovani generazioni fatte in occasione di quest'ultima tornata elettorale, il Prof. Adriano Giannola, Presidente dell'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno. "Negli ultimi 15 anni, mezzo milione di giovani ha lasciato il Sud del Paese per spostarsi soprattutto nelle regioni del centro nord ed in parte all'estero - ha dichiarato Antonio Marciano - l'assenza di prospettive certe di futuro ha spinto 200mila giovani laureati ha lasciare la propria terra di origine. A questo dramma sono chiamate a rispondere politica ed istituzioni, diversamente il rischio è che il Sud, nonostante i segnali di una ripresa economica molto importanti, perda la sua principale risorsa di futuro: una giovane generazione formata, competente, dinamica e creativa". (Ren)