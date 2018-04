Napoli: “Open Data per la Trasparenza e la Partecipazione” convegno internazionale in Regione Campania

- “Open Data per la Trasparenza e la Partecipazione”: è il tema del convegno internazionale che si terrà martedì 17 aprile 2018 alle ore 9,30 nell’Aula “Giancarlo Siani” del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13. Il Convegno, organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, rappresenta l’evento conclusivo del progetto europeo “Horizon 2020 Route-To-Pa”, coordinato dall’Università di Salerno, che coniuga esperienze e ricerca nei settori e-government, informatica, scienze cognitive ed economia, per valutare l’impatto sui cittadini delle Piattaforme per la Trasparenza basate su ICT. (segue) (Ren)