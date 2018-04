Napoli: accordo a favore degli studenti tra comune e Istituto Cervantes

- L'Istituto Cervantes di Napoli, ente ufficiale dello Stato spagnolo per la diffusione della lingua e della cultura in spagnolo, in accordo con il Comune di Napoli ha deciso di offrire gratuitamente 50 iscrizioni all'esame DELE (per il valore di circa 7.000 €) a studenti di scuole secondarie di primo grado della città di Napoli dove si insegna spagnolo. Domani, martedì 17 aprile alle ore 11.30, verrà illustrata l'iniziativa nell'ambito di un incontro presso la sede dell'Instituto Cervantes di Napoli, in via Nazario Sauro, 23. Saranno presenti oltre alla direttrice dell'Istituto Cervantes di Napoli Isabel Lorda Vidal, il sindaco Luigi de Magistris, l'assessore all'istruzione Annamaria Palmieri, l'assessore alla Cultura Gaetano Daniele e il vicepresidente del consiglio comunale Fulvio Frezza.(Ren)