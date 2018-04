Campania: Cesaro (FI), con De Luca gravi ritardi sulle risorse per non autosufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caos più assoluto e tra ritardi ingiustificabili non vi è più alcuna traccia del trasferimento del Fondo 2014-2016 per il sostegno alle persone con gravissima disabilità ed agli anziani non autosufficienti". Lo ha denunciato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "Siamo infatti a metà aprile 2018 e, nonostante l'approvazione di alcune norme di semplificazione burocratica, nessun Comune capofila degli ambiti territoriali campani che avrebbero dovuto ricevere dal governo regionale queste risorse – e parliamo di decine e decine di milioni di euro, ha ricevuto un solo centesimo", ha spiegato Cesaro. "Delle due l'una – ha proseguito Cesaro -: o il governo amico non ha trasferito ancora queste risorse alla Regione, e in questo caso ci chiediamo se De Luca abbia almeno protestato, oppure questi soldi pubblici sono arrivati ma si sono arenati nelle sabbie mobili dell'incapacità del suo governo regionale che ha quindi accumulato pesantissimi ritardi nell'intero triennio". "In ogni caso, soprattutto in considerazione delle gravissime difficoltà in cui versano i destinatari di queste risorse, ci attendiamo un immediato chiarimento", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)