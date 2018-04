Napoli: Ronghi (Sud protagonista), mercoledì con le nostre associazioni al corteo contro alcool e droghe (2)

- "Con De Magistris, la città è scivolata sempre più in basso perdendo ogni logica e ogni punto di riferimento – ha aggiunto Sabino De Micco responsabile organizzativo del movimento civico Sud Protagonista -, basta pensare all'adozione di disposizioni sciagurate, come quella che consente ai baretti di restare aperti senza soluzione di continuità durante le festività, per comprendere come si stia assistendo ad una escalation di errori politico-amministrativi senza fine". "La nostra Associazione sarà a Piazza Matteotti mercoledì prossimo per sottolineare che , oltre alle istituzioni, anche le famiglie devono fare la loro parte ed impegnarsi maggiormente per educare i propri figli e prevenire forme di devianza come l'alcool e la droga", ha aggiunto il presidente di 'Donna e', Imma Guariniello. "Anche 'Note di Napoli' sarà in campo mercoledì per sostenere questa grande battaglia di civiltà e per sottolineare l'impegno degli artisti napoletani per i giovani napoletani e per la rinascita della città", ha concluso il presidente Anna Merolla, ambasciatrice della canzone classica napoletana. (Ren)