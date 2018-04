Napoli: dal 5 maggio aperture straordinarie di Villa Rosebery

- Nei giorni 5 e 6 maggio e 16 e 17 giugno, riaprirà alle visite del pubblico Villa Rosebery, sulla collina di Posillipo a Napoli. Lo ha reso noto,a attraverso un comunicato stampa, la Prefettura di Napoli. Risalente all’inizio dell’800, Villa Rosebery ha avuto numerosi proprietari tra i quali Luigi di Borbone, fratello di re Ferdinando II. Nel 1897 fu acquisita dallo statista inglese Archibald Philip Primrose, conte di Rosebery. Ceduta successivamente allo Stato italiano, la proprietà fu messa a disposizione dei principi di Piemonte. Re Vittorio Emanuele III vi risiedette per due anni fino al 1946 quando, dopo l’abdicazione, si recò in esilio ad Alessandria d'Egitto partendo dal porticciolo della Villa. Dal 1957 Villa Rosebery entra a far parte della dotazione della Presidenza della Repubblica che ha provveduto ai restauri conservativi dei luoghi. Il percorso di visita si snoderà attraverso il parco, che unisce le caratteristiche della flora mediterranea alla naturalezza di un giardino inglese e dove si possono ammirare anche un tempietto neoclassico e scorci suggestivi. Si potrà visitare la Palazzina Borbonica, all’interno della quale sono esposti documenti ed immagini storiche. Proseguendo attraverso il parco, si potrà giungere fino alla Darsena per concludere con la visita della Grande Foresteria.(Ren)