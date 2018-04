Sanita': Martusciello (FI), ok al reddito salute per superare le diseguaglianze Nord Sud

- "La proposta di Stefano Caldoro, un reddito di salute per i cittadini, è idea concreta per la Campania e l'intero Sud. C'è una diseguaglianza sul diritto alla salute che può e deve essere superata". Così l'europarlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello sulla proposta presentata da Stefano Caldoro in Conferenza stampa a Napoli. "Caldoro, con i dirigenti di Forza Italia, ha indicato le tappe e le coperture affinché i fondi europei possano essere utilizzati anche per questi interventi. Con una intelligente riprogrammazione e con gli opportuni interventi nazionali si può fare. Lavorerò, in questa direzione, in Europa – ha concluso Martusciello - incoraggiato dal lavoro dei parlamentari campani e dalle aperture del Presidente Tajani".(Ren)