Napoli: su sottomarino nel golfo dai Verdi pieno sostegno a de Magistris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al fianco del sindaco de Magistris nel chiedere che il golfo di Napoli non sia attraversato, in alcun modo, da mezzi militari diretti verso zone di guerra per attacchi di qualsiasi tipo". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, per i quali "non è più accettabile che potenze straniere possano comportarsi come padroni in casa nostra, soprattutto perché Napoli s'è più volte dichiarata, anche con atti ufficiali, una città che, come sancito dalla Costituzione, ripugna la guerra come mezzo per risolvere le questioni internazionali".(Ren)