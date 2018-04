Caserta: filmava minorenni nei camerini con una microcamera, arrestato 44enne

- I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Marcianise, nel casertano, nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto un 44enne di Calvi Risorta, ritenuto responsabile di violenza sessuale commessa in danno di minore degli anni 14. Lo hanno reso noto i carabinieri del Comando provinciale di Caserta, informando che l'uomo, presso il Parco commerciale Campania, dopo aver palpeggiato il sedere di una dodicenne, l’ha seguita durante gli spostamenti riprendendola con una microcamera occultata in un portachiavi. A lanciare l'allarme è stata la stessa bambina, che,impaurita dall’atteggiamento dell’uomo, ha informato i genitori che hanno immediatamente contattato il 112. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo che, alla loro vista ha tentato di allontanarsi e di disfarsi della telecamera, gettandola a terra. La microcamera, prontamente recuperata, conteneva un video che ritraeva la minore mentre provava alcuni capi di abbigliamento. La successiva perquisizione eseguita sul veicolo in uso all’uomo e presso la sua abitazione ha consentito ai carabinieri di rinvenire un personal computer e diversi hard disk/memory card con all’interno video di decine di ragazze filmate nei camerini di vari centri commerciali delle province di Napoli e Caserta. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.(Ren)