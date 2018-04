Campania: Vito Busillio è il nuovo presidente di Coldiretti Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al neo presidente Busillo vanno gli auguri di buon lavoro - ha sottolineato il predecessore Vittorio Sangiorgio, che resterà dirigente Coldiretti - in questi anni l'Organizzazione salernitana è cresciuta in termini di numeri, riconoscibilità e impegno sociale. Abbiamo contribuito a rafforzare l'agroalimentare della provincia di Salerno che detiene il più alto pil agricolo in Campania, il maggior numero di occupati e di aziende under 35. Un lavoro molto positivo che dovrà proseguire per fare di Salerno la capitale dell'agroalimentare del sud Italia". "È una stagione di grande sviluppo per Coldiretti Salerno – ha sottolineato il direttore Enzo Tropiano – il rinnovo delle sezioni ha puntato sulla valorizzazione di dirigenti giovani e altamente qualificati. Nella nostra provincia, su 44 rinnovi delle sezioni locali ben 29 presidenti sono neo eletti. L'età media dei nuovi dirigenti è di 35 anni. E' una squadra giovane che sarà guidata da un presidente provinciale di consolidata esperienza e che saprà dare continuità al lavoro già svolto con grande impegno e dedizione in questi anni dal Consiglio direttivo uscente". Compongono il consiglio direttivo gli imprenditori agricoli Nicola Palma, Vito di Matteo, Giuseppe Polito, Annamaria Cascone, Angelo Amato, Alfonso Fantasia, Angelo Petolicchio, Eugenio Cioffi, Giovanni Cifrodelli, Francesco Barra. (Ren)