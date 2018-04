Castanicoltura: le proposte di Coldiretti Campania alla Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'abolizione totale del pagamento della compensazione economica – ha sostenuto Coldiretti – la conversione nelle aree interne e montane va supportata in quanto opportunità di sviluppo economico, sociale nonché miglioramento delle condizioni ambientali e idrogeologiche. Tale posizione parte dal concetto che essendo il castagneto da frutto un patrimonio di biodiversità anche se ora definito frutteto la semplice trasformazione della definizione non ne esaurisce la valenza ambientale. Inoltre, per la migliore tenuta dei versanti, per la flora e la fauna e per il rischio incendio, è sempre meglio un castagneto antropizzato che un bosco ceduo abbandonato. Coldiretti auspica che non solo venga abolita tale compensazione, ma che venga perseguito in pieno un ulteriore obiettivo del nuovo regolamento per una maggiore competitività del comparto regionale, prevedendo un ampliamento delle coltivazione delle castagne da frutto nelle aree vocate, augurandosi dunque anche un provvedimento di affidamento dei boschi demaniali ai giovani imprenditori agricoli. (segue) (Ren)