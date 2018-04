Napoli: Enzo Gragnaniello in concerto alla tammurriata giuglianese 2018

- Sabato 14 aprile, nel centro storico di Giugliano (Na), prenderanno vita due eventi: il tradizionale appuntamento post-pasquale, che vede sfilare le paranze della Tammurriata Giuglianese, ed Enzo Gragnaniello in concerto, con il suo Misteriosamente Tour. L’associazione Tammurriata Giuglianese, costituita il 31 gennaio 2007, riunisce le storiche paranze cittadine, custodi dell’antica musica tradizionale suonata con tammorra, fischio e nacchere. Il raduno dei carri in devozione della Madonna dell’Arco è fissato alle ore 16.00 presso la villa Comunale con partenza alle 17.00 da Via Frezza, Via Cumana e Via Camposcino proseguendo con la sfilata su Corso Campano, piazza Matteotti e Via Marconi. Quest’anno saranno 6 le paranze partecipanti: Mezzone, D’Alterio, Quartarola, Pistola, Nuova Gioventù e Paranza degli amici accompagnate da centinaia di musicisti e danzatori della tammurriata. Alle 20.30, quindi, l’appuntamento si sposta a Piazza Annunziata dove il Maestro Gragnaniello eseguirà, oltre a tutti i suoi più grandi successi, i brani tratti dal suo ultimo lavoro tra i quali spicca “Misteriosamente”, che dà il titolo all’album cantato in duetto con Raiz e “Quale futuro vuoi” interpretato con Nino Buonocore. “Un lavoro discografico composto da racconti di amore, da vere e proprie canzoni di amore ma anche di rabbia, canzoni che puntano dritto al cuore e alle emozioni”, ha raccontato Gragnaniello. “I testi parlano di passione, di amore, di disagio interiore ma anche della voglia di vivere.”.(Ren)