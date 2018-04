Napoli: comune Acerra smentisce ci sia amianto nei pressi di scuola di piazzale Renella

- Le analisi effettuate nell'area di cantiere della palestra del primo circolo didattico rivelano assenza di fibre asbestosimili nell'aria – è scritto in una nota del Comune di Acerra -. In riferimento alle notizie di stampa circa il ritrovamento di amianto nell'area di cantiere per i lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e miglioramento sismico, del plesso primo circolo didattico di piazzale Renella e in merito ai rilievi effettuati presso lo stesso cantiere, si precisa che, una ditta specializzata, incaricata dal Comune di Acerra, dopo aver effettuato la messa in sicurezza del cantiere, in data 6 e 7 aprile ha operato il campionamento e due monitoraggi in aria sia all'interno che all'esterno del sito, con l'assistenza dall'Asl competente per territorio – così continua la nota -. Tali analisi, eseguite da laboratorio qualificato in microscopia ottica in contrasto di fase secondo la metodica del DM 06/09/94 Ministero della Sanità per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto in aria, hanno determinato l'assenza di fibre asbestosimili nell'aria. Si precisa inoltre che continueranno tutte le attività e tutte le iniziative a tutela della salute pubblica e del Comune di Acerra.(Ren)