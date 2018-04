Campania: M5S, Universiadi evento sottovalutato e spese inutili (2)

- "E' chiaro che, come rimarcato dallo stesso prefetto Latella, nel sottovalutare un evento che riteneva di serie B, la Regione si sia mossa nei tempi in linea con questa logica, dimostrando incompetenza e sciatteria. E quando De Luca si è reso conto che avrebbe fallito l'appuntamento, ha invocato l'invio di un commissario a cui addossare le colpe di un possibile fallimento. Nel frattempo, attraverso l'Aru era stata già impegnata una quota parte dei 150 milioni di euro previsti per l'impiantistica. Ad oggi resta a disposizione del commissario la somma di 127 milioni di euro. E molti altri soldi l'Aru aveva già speso in consulenze, viaggi, missioni e iniziative rese inutili dall'arrivo del commissario. Oggi in audizione ci ha colpito come il commissario abbia inteso porre una linea di demarcazione nettissima tra la sua gestione e quella precedente, spese incluse, ascrivibile all'Aru. Come Movimento 5 Stelle auspichiamo che, grazie alla professionalità del commissario Latella, ci sia un cambio di rotta e che le Universiadi, al netto dei ritardi e delle negligenze della Regione, possano tradursi, sia pure in parte, in un'opportunità di crescita per la città di Napoli e per l'intera nostra regione" concludono le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino e Maria Muscarà. (Ren)