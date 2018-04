Napoli: Raffaele De Leonardis è il candidato a sindaco del centrodestra a Qualiano

- Raffaele De Leonardis sarà il candidato sindaco di Qualiano (Napoli). Lo ha ufficializzato oggi, in vista delle elezioni amministrative previste per il 10 giugno prossimo, il tavolo del centrodestra riunitosi presso la sede del Coordinamento regionale campano di Forza Italia. All'incontro hanno preso parte rappresentanti di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, della Lega, dell'Udc e di Noi per l'Italia oltre che delle forze civiche e delle liste territoriali che si riconoscono nel centrodestra come Cantiere Popolare, Orgoglio Campano e Area Civica per i Territori. Nel corso della riunione è stata sottolineata la forte volontà di ampliare la coalizione a sostegno di De Leonardis a tutte quelle forze politiche e civiche che si riconoscono, seppur con le proprie distintive sensibilità e diversità, nel centrodestra, in una logica di inclusione e di condivisione dei valori di buona amministrazione.(Ren)