Napoli: da domani al 22 aprile al Teatro Mercadante "Il deserto dei tartari" di Dino Buzzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani al 22 aprile, al Teatro Mercadante di Napoli, andrà in scena lo spettacolo "Il deserto dei tartari" di Dino Buzzati, nell’adattamento e la regia di Paolo Valerio. Nel cast Leonardo De Colle, Alessandro Dinuzzi, Simone Faloppa, Marina La Placa , Marco Morellini, Roberto Petruzzelli, Mario Piluso, Christian Poggioni, Stefano Scandaletti, Paolo Valerio. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto, è dedicato a Almerina Buzzati. "In passato – ha scritto nelle note Paolo Valerio - ho già avuto modo di realizzare altri spettacoli tratti da testi di Buzzati, tra i quali Sette piani e Poema a fumetti, oltre alla fiaba La meravigliosa invasione degli orsi in Sicilia ed alcuni racconti. Ed ora, con questa nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto–Teatro nazionale, è arrivato il momento di portare in scena in suo capolavoro. Il mondo di Buzzati è affascinante e misterioso e ne Il deserto dei tartari, il romanzo che segnò la sua vera consacrazione tra i grandi scrittori del Novecento italiano, sono presenti tutte le sue tematiche principali, oltre al suo immaginario onirico di paesaggi e personaggi". (segue) (Ren)