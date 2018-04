Napoli: presentato in anteprima alla stampa Immoral Love di Nicola Guarino

- Si è tenuta oggi presso il Teatro Zona Vomero di Napoli, la proiezione in anteprima per la stampa del film indipendente Immoral Love (Cosa sei disposto a fare pur di girare un film?) di Nicola Guarino, remake del film giapponese Lowlife Love, sceneggiatura e regia originali di Eiji Uchida, prodotto nel 2015 dall’inglese Adam Torel per la Third Window Films. Collaborazione artistica di Vittorio Adinolfi e Giovanni Del Monte, produzione di Dina Ariniello e SASI Pro con Iozzz film. Dopo la proiezione della pellicola ha si è svolta una conferenza stampa a cui hanno partecipato la produzione, il regista e tra gli attori del cast Giovanni Del Monte e Simona Barattolo. A fare da moderatore il giornalista Alessandro Savoia. Ospite illustre, il produttore Adam Torel, che da Tokyo ha fatto pervenire il suo messaggio di sostegno al film attraverso un breve videomessaggio. Nei saluti di apertura Savoia ha sottolineato cosa significhi il cinema indipendente, non scendere a compromessi con la massa, e come l’amore immorale per la settima arte sia stata la molla propulsiva che abbia spinto Nicola Guarino a chiedere e a chiedersi cosa si sia disposti a fare pur di girare un film. Sul palco si sono avvicendati tutti i protagonisti, a partire da Daniela Cenciotti.(Ren)