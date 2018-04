Castanicoltura: le proposte di Coldiretti Campania alla Regione

- Uscire dagli anni bui del cinipide per un rilancio definitivo della castanicoltura. Coldiretti Campania, in un tavolo di lavoro che si è tenuto ieri in Regione, ha lanciato le sue proposte per risollevare un comparto che ha sfiorato l'estinzione dopo ormai 10 anni dalla prima emergenza cinipide. Tra le proposte in particolare – ha evidenziato Roberto Mazzei, referente regionale di Coldiretti per la frutta in guscio – l'abolizione totale del pagamento di una compensazione economica per la conversione dei boschi cedui in castagneto da frutto, che la L.R. 3/2017 prevede in 15mila euro ad ettaro, e la messa a disposizione delle migliaia di ettari di boschi cedui demaniali a favore dei giovani agricoltori. Al tavolo operativo, presieduto dal direttore Generale Filippo Diasco e coordinato dalla dirigente Mariella Passari, è stato posto l'obiettivo di conciliare la funzione produttiva con la molteplicità dei servizi ecosistemi che la coltivazione del castagno è in grado di assicurare in merito all'imminente approvazione del "regolamento per la gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità dicitura", così come richiesto dalla Legge Regionale n° 10 del 31 marzo 2017. Argomento principe è stato l'approvazione delle norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto per la tutela e la gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Un regolamento che rende esecutiva la legge che, dopo tante battaglie, rende il castagneto da frutto un frutteto e non più un bosco. (segue) (Ren)