Napoli: Borrelli (Verdi), Azienda ospedaliera dei Colli continua a cercare lavoratori interinali (2)

- "Per questo, i direttori generali delle Asl campane devono procedere alle assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie di mobilità per procedere poi a concorsi aperti a tutti" ha ribadito Borrelli sottolineando che "le agenzie interinali sono ormai fuori da gran parte delle Asl campane e continuano a esserci, in un numero considerevole, solo nell'Azienda ospedaliera dei Colli e all'Ospedale di Caserta, le uniche due aziende sanitarie dove c'è resistenza a lasciare questo sistema che, come denunciato con i dossier preparati con il Movimento infermieri campani e professioni sanitarie, ha permesso assunzioni di parenti e amici di sindacalisti, dipendenti e politici". "Su quest'ennesimo bando per l'assunzione di personale attraverso il sistema delle agenzie interinali ho presentato un'interrogazione consiliare per capire per quale motivo si continuano a ignorare le disposizioni della Regione" ha concluso Borrelli. (Ren)