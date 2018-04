Campania: Gallo (M5S), commissario decide su bollette acqua e da cittadini arriva moto ribellione popolare (2)

- "Il gestore privato Gori – ha detto Gallo - ha mostrato i dati dei Comuni dove il numero di cittadini che non pagano le bollette idriche è maggiore. E la percentuale di morosità più alta si registra nei Comuni di Castellammare di Stabia, Nola e Nocera Inferiore, territori dove i movimenti per l'acqua pubblica sono particolarmente attivi e incisivi. Si tratta di una vera e propria disobbedienza popolare, un moto di ribellione contro le decisioni politiche portate avanti in questi territori dal Pd e dalle forze di centrodestra, che hanno scelto di seguire la strada della privatizzazione tradendo il referendum sull'acqua pubblica. Gli organi politici dovrebbero prendere consapevolezza di questa situazione, a cui c'è una sola via d'uscita: la liquidazione di Gori e l'affidamento del servizio a un gestore pubblico nell'area vesuviano-sarnese". (Ren)