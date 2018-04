Napoli: contro baby gang e parcheggiatori abusivi arrivano i volontari Verdi

- "A partire da stasera e per tutte le sere e le notti dei prossimi fine settimana, volontari dei Verdi saranno nelle strade di Napoli e provincia per contrastare, avvisando le forze dell'ordine, quanti rendono violento il clima in città". Lo ha annunciato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli con il consigliere del Sole che Ride Marco Gaudini, per il quale "la situazione è talmente fuori controllo che è necessario l'intervento di tutti per aiutare le forze dell'ordine a contrastare la violenza dilagante di parcheggiatori abusivi, baby gang e delinquenti che vogliono mostrare, con la forza, il loro predominio in determinate zone della città. Bisogna inviare foto, video e segnalazione di quest'orda di delinquenti. Stop alle zone franche dove si può delinquere liberamente. Stop alla tolleranza verso chi giuda lo scooter senza casco o a tre persone. Coprifuoco dopo una certa ora per i minorenni non accompagnati. Bisogna usare grande fermezza se si vogliono ottenere risultati". "E' per questo che abbiamo deciso presidiare con gruppi organizzati nei week end e nelle ore serali la città pronti a segnalare alle forze dell'ordine eventuali illegalità a cui assisteremo" ha aggiunto Borrelli per il quale "contro chi vuole mantenere il clima di violenza degli ultimi giorni è necessario l'impegno della parte sana della città".(Ren)