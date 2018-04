Napoli: domani la tappa partenopea di Assofranchising Tour

- Farà tappa a Napoli, domani 17 aprile, “Assofranchising Tour”, evento promosso dall’Associazione Italiana del Franchising allo scopo di promuovere la rete delle affiliazioni commerciali. Organizzato nella prestigiosa cornice dell’Hotel Royal Continental di via Partenope, “Assofranchising Tour” sarà l’occasione giusta per conoscere le ricadute positive derivanti dall’affiliazione ad un brand di successo. A cominciare dai finanziamenti previsti per l’apertura di un punto vendita in franchising (bando “Resto al Sud” o il “Bonus Sud”), senza trascurare i vantaggi della locazione operativa ed i finanziamenti bancari. A illustrare il mondo del franchising e i suoi innumerevoli benefici saranno Emanuele Basile di Assofranchising, Filippo Calda dello Studio De Simone&Partners, Roberto Amodeo dello Studio Amodeo, Cristiana Ferrara di Tempi Moderni e Andrea Maria Meschia di “3io”. Per partecipare all’evento (totalmente gratuito) è obbligatoria l’iscrizione, tramite e-mail all’indirizzo assofranchising@assofranchising.it, o consultando direttamente il sito dell’associazione www.assofranchising.it.(Ren)