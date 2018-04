Napoli: Daniele (Pd), Valente e Cantalamessa insieme e i nostri elettori rabbrividiscono

- "Vedere la Senatrice del @pdnetwork @ValeriaValente_ insieme al Parlamentare della @LegaSalvini Gianluca Cantalamessa penso faccia rabbrividire i nostri elettori. #Napoli", così oggi il consigliere regionale del Partito democratico Gianluca Daniele, in relazione alla conferenza stampa di Cittadinanza attiva sui conti del Comune di Napoli che si è tenuta in via Verdi, e alla quale hanno preso parte Valente e Cantalamessa.(Ren)