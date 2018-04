Napoli: Sud protagonista terra’ sabato sit in alla Corte dei conti su debito

- "Un sit in di solidarietà alla Corte dei Conti della Campania per l'attacco infertole dal sindaco De Magistris con la manifestazione indetta per sabato contro la delibera n.240 del 2017 sullo stato di insolvenza del Comune di Napoli". Ad annunciarlo il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, e il portavoce cittadino di Sud Protagonista, Luigi Ferrandino, che, insieme con i dirigenti e militanti del Movimento politico, sabato terranno un sit in presso la sede della Corte dei Conti della Campania, in via Piedigrotta n. 63, a Mergellina, e consegneranno una lettera al presidente e al procuratore generale del consesso giudiziario. Il Movimento Sud Protagonista, nell'esprimere il proprio sdegno e disprezzo per la mancanza di rispetto, da parte del Sindaco De Magistris, nei confronti della magistratura contabile in specie, e del potere giudiziario in genere, manifesta piena solidarietà e apprezzamento per il lavoro svolto dalla Corte dei Conti – ha sottolineato Ferrandino – che aggiungono: "l'atteggiamento assunto dall'Istituzione, che rappresenta la terza città d'Italia e la capitale del Sud, appare particolarmente pericolosa anche sul piano culturale e sociale in quanto trasmette ai cittadini il messaggio che i provvedimenti giudiziari vanno contestati in piazza".(Ren)