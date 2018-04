Napoli: minacce a dipendenti isola ecologica di Portici per sversare rifiuti, 12 indagati

- Dodici soggetti sono stati raggiunti questa mattina da altrettante informazioni di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Napoli, in quanto coinvolti in un'indagine su uno sversamento illecito di rifiuti nell'isola ecologica di Portici, nel napoletano. In particolare, gli indagati avrebbero minacciato i dipendenti dell'isola per sversare illegalmente i rifiuti. Le indagini sono state condotte dagli agenti del Nucleo investigativo sicurezza stradale di Portici. (Ren)