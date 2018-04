Napoli: siglata intesta tra Inps e Ordine dei commercialisti per nuove agevolazioni previdenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure messe in campo sono tante – ha evidenziato Vincenzo Moretta, presidente dell'Odcec Napoli – I commercialisti vogliono accompagnare queste imprese a meglio interpretare le norme che portano agevolazioni, e il protocollo di intesa consente ai professionisti di frequentare ancora di più gli uffici Inps, incentivando così il contrasto all'abusivismo professionale". Per Antonio Alfè, presidente commissione Lavoro dell'ordine partenopeo, "il protocollo permette agli iscritti di tutta la provincia di Napoli di avere un accesso più agevole ai servizi da parte dell'Inps per risolvere le problematiche giornaliere". "La sinergia tra gli enti pubblici va a vantaggio degli imprenditori, aiuta nostra categoria e nostri iscritti", ha sottolineato Antonio Tuccillo, presidente dell'Odcec Napoli Nord, per il quale "Un rapporto di questo tipo comporta importanti vantaggi per la categoria che può contare su regole sicure da seguire e certezze in una professione sempre più difficile da affrontare". In conclusione, per Fortuna Zinno, consigliere delegato dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, si tratta di "un risultato voluto fortemente dopo un anno di lavoro per mettere insieme quattro ordini della Campania ma soprattutto per rendere uniforme una prassi lavorativa che consentirà ai professionisti di accedere all'Inps con unico accordo. Questo è solo un primo passo verso coordinamento regionale". (Ren)